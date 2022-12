Ultime Notizie – Basket | strepitoso Doncic | tripla doppia da 60 punti

Leggi su informazioneriservata.eu

Lukada record mette a segno unada 60, 21 rimbalzi e 10 assist e trascina i Dallas Maverick alla vittoria con un recupero da -9a 27 secondi dalla fine del match contro i New York Knicks. "Sono stanco da morire: ho bisogno di una birra per recuperare", ha dettodopo la strepitosa prestazione.