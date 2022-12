Ucraina | Zelensky | «Il 2023 sarà un anno decisivo per liberare il Paese dal nemico» – Il video

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) «L’sta preparando le forze di difesa e sicurezza per il prossimoche». Lo ha detto il leader di Kiev, Volodymyr, nel suo consuetomessaggio alla nazione. Per il presidente ucraino è necessario, dunque, avere chiari «i risultati da raggiungere». «Questa settimanaimportante dal punto di vista politico. Stiamo entrando – continua – nel prossimoe dobbiamo mantenere una comprensione comune dei nostri obiettivi nazionali». Obiettivi che perriguardano in particolare «la liberazione dell’dal, la ricostruzione, il ritorno degli ucraini a casa», ma anche «l’ulteriore riavvicinamento dello stato con i partner chiave e l’apertura di ...

ilgazzettino.it

...cento delle esportazioni di petrolio russo verso l'Unione sarà interrotto entro la fine del 2022 per protesta contro l'aggressione dell'ordinata dal Cremlino. Meloni, telefonata con: ...... Ue e Australia si erano accordate per imporre un tetto di 60 dollari al barile al greggio russo, a causa della guerra di Mosca in. Intanto il presidente ucraino, Volodymyr, ha avuto ... Guerra Ucraina, Zelensky sente Meloni: chiesti sistemi di difesa. Lavrov: «Da Usa minacce su assassinio Putin» Una telefonata di auguri per confermare il sostegno – anche militare – dell’Italia nei confronti dell’Ucraina. Ieri la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, ha alzato il telefono e ha chi ...Nuova telefonata tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky. Il menu del colloquio: la fornitura di sistemi di difesa aerea a Kiev per difendersi dagli attacchi missilistici e aerei di Mosca, ...