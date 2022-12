Ucraina-Russia | Kherson sotto attacco | oltre 30 razzi contro obiettivi civili in 24 ore

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) - Continua l'delle forze armate dellarussela città di, inla quale sono stati lanciati almeno 33nelle ultime 24 ore. Lo scrive su Telegram l'esercito di Kiev. Intanto l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha confermato che sono 6.884 iuccisi indall'inizio dell'aggressione militare russa il 24 febbraio, tra cui 429 minorenni. Ma il numero reale delle vittime, aggiunge l'agenzia Onu, si ritiene che sia ''decisamente più alto, dal momento che sono state rinviate e sono ancora in attesa di conferma le informazioni provenienti da alcune località dove si sono verificare ostilità intense''.

