Ucraina-Russia | Kherson sotto attacco | oltre 30 razzi contro obiettivi civili in 24 ore

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Continua l’delle forze armate dellarussela città di, inla quale sono stati lanciati almeno 33nelle ultime 24 ore. Lo scrive su Telegram l’esercito di Kiev. Intanto l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) ha confermato che sono 6.884 iuccisi indall’inizio dell’aggressione militare russa il 24 febbraio, tra cui 429 minorenni. Ma il numero reale delle vittime, aggiunge l’agenzia Onu, si ritiene che sia ”decisamente più alto, dal momento che sono state rinviate e sono ancora in attesa di conferma le informazioni provenienti da alcune località dove si sono verificare ostilità intense”. L'articolo proviene da Sbircia la ...

La Stampa

Giallo sulla morte di Pavel Antov - deputato diUnita, il partito di Putin - che lo scorso giugno aveva criticato la guerra: è stato trovato morto domenica sera, dopo una caduta dal terzo ...... di aver portato "alla rottura dei legami traed Europa" e anche di tramare per assassinare ... è risuonato di nuovo l'allarme aereo in tutta l'a causa di due Mig decollati da un ... Ucraina.- Russia, le news sulla guerra di oggi 27 dicembre | Putin minacciato di morte Continuano le polemiche per le frasi dedicate da Ignazio La Russa e altri esponenti di Fratelli d’Italia alla fondazione del Movimento sociale italiano (Msi). La nascita del partito d’ispirazione neof ...Sono trascorsi dieci mesi dall'inizio dell'operazione speciale russa in Ucraina e le nazioni occidentali continuano ad emettere sanzioni contro Mosca ottenendo in pratica poco o nulla. Una delle ultim ...