Ucraina | le foto di nudo di Only Fans per finanziare le uccisioni

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Gente comune che mette la banconota nell’elastico degli slip di sedicenti legionari per poterli vedere ammazzare il nemico. “Shootgrafico completamente. Le posizioni politiche espresse sono mie. Ogni guadagno andrà alla Legione Georgiana (eccetto il 20% per) il periodo di donazione garantito termina il 12/12/22” è quanto si legge sul profilo di Lily InsideOver.

Open

...notte di Capodanno sarebbero almeno 45 i droni kamikaze russi abbattuti dalla contraerea. ... Andriv Nebvtov , di cui il Kyiv post ha pubblicato un paio di: sui pezzi del drone è stata ......militari erogati da questi ultimi) è inequivocabilmente dalla parte dell', mentre la Russia di Putin è sempre più isolata e indebolita (nonostante la vicinanza "prudente" della Cina). Le... No! Questa foto non ritrae un bambino ucraino sopravvissuto agli ... La donna sarebbe uno degli «attori» di cui si è circondato il presidente russo per il suo discorso di Capodanno registrato in una base militare. Con lei ci sarebbero altri volti ripresi al suo fianco ...Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, nel suo messaggio di capodanno 2023, un capodanno di guerra, ha citato, elogiandola, anche la città di Firenze. Discorso commovente che incita l'Ucraina a v ...