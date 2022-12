Ucraina | Crosetto | “Se la Russia rischia la sconfitta | c’è pericolo dell’uso del nucleare tattico”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “L’uso delè previsto dalla. Per noi è inconcepibile ma per Mosca sì, se si supera un punto di non ritorno, sessero la, lo è. Insomma, il, potenzialmente, esiste, per quanto molto improbabile”. Torna sulla eventualitàda parte di Mosca il ministro della Difesa Guidoche, in un’intervista al Messaggero, ribadisce la posizione dell’Italia sugli aiuti militari a Kiev nel supporto contro gli attacchi aerei all’indomani della telefonata tra Meloni e Zelensky. La presidente del Consiglio ha infatti comunicato al leader ucraino che il governo “sta valutando la questione della fornitura di sistemi di difesa aerea a protezione dei cieli ucraini” e Zelensky ha “lodato ...

Uno dei diretti interessati, il ministro della Difesa Guido, sul tema è chiaro e conferma la linea pienamente atlantista e filo -del governo. 'Non abbiamo ancora cominciato la ...Guido, ministro della Difesa del governo Meloni , ha parlato a Il Messaggero degli aiuti militari all', confermando il supporto al governo di Kiev. "Non abbiamo ancora cominciato la ... Ucraina, Crosetto: “Se la Russia rischia la sconfitta, c’è pericolo dell’uso del nucleare… La guerra in Ucraina giunge al 308esimo giorno di conflitto. Continuano incessanti gli scontri. Zelensky è atteso in Italia.Crosetto, via i burocrati capaci solo di dire no. Il ministro: "Difesa aerea a Kiev Se sarà possibile li aiuteremo" Per un'opera pubblica ora ci vogliono 17 anni, dovranno diventare quattro o cinque.