Turismo | per hotel risparmio energetico e soddisfazione del cliente al centro

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Roma, 28 dic. (Labitalia) - La tecnologia come valido alleato degli albergatori per l'ottimizzazione della gestione delle strutture a beneficio deldi costi e delladell'ospite. Vda-Telkonet, Gruppo globale che fornisce soluzioni tecnologiche per il mercato dell'ospitalità, nell'ambito del suo primo report 'Ospitalità 2023: tecnologie green negli', ha condotto un'indagine internazionale che coinvolge 100 strutture alberghiere italiane, fotografando il loro livello tecnologico per contribuire a delineare il paradigma dell'ospitalità del futuro. La prima domanda a monte del sondaggio va dritta al dunque e indica il perché gli albergatori installino nuove tecnologie negli. Migliorare l'esperienza dell'ospite rimane il driver principale dell'offerta alberghiera ma non a tutti i costi: ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

...dei tassi di interesse negli Stati Uniti e in altre principali economie potrebbe porre le basi... che trarrebbero vantaggio anche dal rinnovatocinese, e sui titoli sovrani della Colombia, ...... il ricco calendario di eventi organizzati dall'assessorato a, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della cittàallietare le festività di loanesi ed ... Turismo, per Vogue la Basilicata è tra le migliori mete del 2023 Scopriamo come è possibile tutelarsi dalle nel caso in cui le vacanze ci vengano rovinate da un tour operator maldestro.La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...