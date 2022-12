Trevisan-Haddad Maia stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming United Cup 2023

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Martinase la vedrà contro Beatriznel primo singolare di Italia-Brasile, incontro inaugurale nel Gruppo E dellaCupper gli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre. Inizia dal cemento outdoor di Brisbane la stagione della toscana, semifinalista in carica del Roland Garros ma protagonista di una seconda metà d’anno per nulla convincente. La partita si preannuncia molto difficile contro la giocatrice sudamericana. Quest’ultima si trova alla posizione numero quindici del ranking in virtù degli straordinari risultati ottenuti nel 2022. I precedenti sono 1-0 per. La nativa di San Paolo può contare su una migliore predisposizione ai campi veloci rispetto aoltre ad una più alta posizione in ...

Tiscali

COSI' IN TV - United Cup in diretta e in esclusiva su SuperTennis: Italia - Brasile Giovedì 29 dicembre Alle ore 4:00 - Martina(ITA) c. BreatrizMaia (BRA) Alle ore 5:30 - Lorenzo ...Venerdì 30 dicembre si riprenderà con la sfida tra Matteo Berrettini (n.16) e Thiago Monteiro (orario d'inizio 1:00 di notte). A differenza del match traMaia, questa volta è l'Italia ad essere avanti nei precedenti, visto che Berrettini ha sconfitto Monteiro (n.71) nel secondo turno dell'ATP 500 di Rio de Janeiro 2022 (6 - 4 6 - 7 6 -... United Cup, Italia-Brasile: Trevisan-Haddad Maia e Musetti-Meligeni ... Sta per alzarsi il sipario sulla “United Cup”, nuovo evento a squadre che dà il via alla stagione 2023 che SuperTennis trasmette in diretta.Sta per alzarsi il sipario sulla “United Cup”, nuovo evento a squadre che dà il via alla stagione 2023 che SuperTennis trasmette in diretta. Al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane l’Italia (inserit ...