Trasporti | Air Campania | In arrivo 100 assunzioni e nuovi bus

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’azienda regionale di trasporto pubblico locale Airassume 100operatori d’esercizio. Ad accoglierli nel loro primo giorno di lavoro il Governatore della RegioneVincenzo De Luca, il presidente della Commissione regionale, Luca Cascone e l’Amministratore Unico del gruppo Air, Anthony Acconcia. Il piano di consolidamento aziendale, che mira ad ottimizzare i servizi, tenuto conto delle accresciute esigenze di mobilità su scala regionale, è stato presentato oggi presso l’Autostazione di Avellino. Grazie al fondo regionale per i lavoratori del TPL, nel 2022 sono stati 104 i dipendenti di AIR che hanno optato per l’accesso anticipato alla pensione. Questo ha consentito all’azienda regionale di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico e alla chiamata di ...

