Tragedia nel Padovano | anziana uccisa in casa Grave il marito | fermata per omicidio la figlia maggiore della coppia

Abruzzoweb.it

L'esperto non ha però potuto stabilire con precisione il numero delle coltellate inflitte alla donna che potrebbe essere stata sorpresasonno. Sarà l'esame autoptico, che il magistrato disporrà ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ]a Gallipoli: turista 21enne in bici ...tentativo di fuggire all'alt dei militari, il 24enne ha dapprima speronato la gazzella, per poi ... TRAGEDIA NEL TERAMANO: ADDIO A ELSO CASTELLI, NOTO E STIMATO MEDICO MORTO SUICIDA | Ultime ... Svolta nelle indagini sulll’omicidio di Maria Angela Sarto, 84 anni, trovata senza vita nella sua casa a San Martino di Lupari. nel Padovano, ...Roberto Calissano ha comunicato la chiusura dell’indagine della procura: l’attore genovese morì un anno fa “non per droga, ma per depressione e debiti” ...