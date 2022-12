Traffico Roma del 28-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Buon pomeriggio sulla via Salaria rallentamenti e code tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale lavori una riduzione della carreggiata questa la causa tangenziale per il momento scorrevole mentre Allo Scalo San Lorenzo abbiamo rallentamenti proprio verso la tangenziale Qualche rallentamento sul lungotevere nella zona del centro in via di Torrevecchia rallentamenti tra Valle dei Fontanili e via Cesare Lombroso parliamo di nuovo di lavori chiusa via delle Fornaci siamo in zona Villa Pamphili Monteverde disagi sulla via Aurelia Antica Dov’è il transito è a senso unico alternato lavori in via di Torpignattara chiusura e fino alle 18 al posto della Magliana chiuso un tratto di via della Magliana prestare attenzione con questo è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con ...