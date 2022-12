Traffico Roma del 28-12-2022 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovati all'ascoltonel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale primi rallentamenti Tuttavia da segnalare sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est lievi rallentamenti anche sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe verso il centro ricordiamo che tra La Muratella Il Trullo resta chiuso il tratto di via della Magliana tra via del Fosso della Magliana & via delle Vigne chiuso per lavori anche il tratto della via Appia Nuova tra via delle Capannelle via Pizzo di Calabria verso il centro deviazione delsu via delle Capannelle