Tournée 4 Trampolini oggi | Oberstdorf 2022 | orario qualificazioni | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Chi sarà il successore di Ryoyu Kobayashi? Parte dalle 16:30 dila corsa al nuovo re delladei 4. Lo Schattenbergschanze di, in Germania, ospita ledell’appuntamento inaugurale di quello che è tradizionalmente il fulcro della stagione. Non c’è dubbio circa il fatto che il nipponico non sia esattamente il primo candidato al successo finale quest’anno. Arrivano in maggior forma tanti altri, in particolar modo Dawid Kubacki, il polacco già vincitore assoluto nel 2020, e Anze Lanisek, che vuole diventare il terzo sloveno dopo Primoz Peterka e Peter Prevc a portarsi a casa tutto. Mai nella storia si è avuto un vincitore italiano, anche se quest’ce ne sono al via tre; per Francesco Cecon obiettivo fare esperienza, Alex Insam vuole ...