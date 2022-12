Tour de Ski 2023 | i convocati dell’Italia | c’è Federica Sanfilippo dal biathlon! Presente Federico Pellegrino

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’Italia ha annunciato ufficialmente la lista degli atletiper la 17ma edizione delde Ski, che andrà in scena da venerdì 31 dicembre a domenica 8 gennaio tra Val Mustair, Oberstdorf e Val di Fiemme. Saranno sedici (10 uomini, 6 donne) gli azzurri impegnati nella kermesse multi-stage valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022-. Fari puntati in campo maschile su, faro del movimento tricolore che avrà a disposizione due sprint per provare a salire sul podio, ma attenzione anche a Francesco De Fabiani e Simone Mocellini nell’ottica di un possibile exploit in determinati contesti. Selezionati anche Davide Graz, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Giovanni Ticco’, Mikael Abram, Elia Barp e Dietmar Noeckler. Nel settore femminile spicca la convocazione di ...

FISI

CALENDARIODE2023 Sabato 31 dicembre 2022 " Val Müstair (Svizzera) 11.30 Qualificazioni sprint tl femminile e maschile - RaiSport+HD ed Eurosport ( palinsesto preciso da definire ) 14.00 Finali sprint ...Chissà che ildesia l' opportunità di captare quelle tracce radar auspicate. Non certo da parte di Ganz, alla quale si può chiedere di ripetere quanto fatto sinora, ovvero di attestarsi tra undicesimo e ... Sedici convocati per l'edizione n°17 del Tour de Ski: sette giorni di gare fra Val Mustair, Oberstdorf e Fiemme