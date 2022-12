Torino | tentata rapina in hotel con una mannaia | guardia giurata spara e ferma malvivente

RaiNews

L'irruzione e il panico nella hall, ma l'azione del vigilante ha scongiurato il peggio. In fuga il ......, quando verso l'una del 27 dicembre un uomo è entrato armato di mannaia per commettere una ... e le sue condizioni non risultano gravi: rimangono l'accusa e l'arresto perrapina. ' La ... Torino, tentata rapina con mannaia. L'aggressore colpito da una guardia giurata e arrestato A spararlo una guardia giurata. L'autore è stato portato in ospedale per accertamenti, la sua posizione al vaglio dell'autorità giudiziaria.I ricordi dei cinque coristi bergamaschi: le prime scaligere, chi odiava la sua voce e chi si ritrova gli abitanti del paese fuori casa per ascoltare i suoi esercizi ...