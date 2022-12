Torino | tenta rapina con mannaia in hotel | ferito e arrestato

ilmessaggero.it

Attimi di paura a Torino, in zona Aurora, quando un uomo è entrato di notte in un albergo armato di mannaia per commettere una rapina. L'aggressore è stato ferito da una guardia giurata con un colpo di pistola ed è stato arrestato dalla Polizia. E' successo a Torino la notte scorsa, intorno all'una.