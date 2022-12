Top Gun | Maverick stablisce un nuovo record al suo debutto su Paramount+

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ildi Top Gun:in streaming suha confermato il grande amore dei fan nei confronti del film con star Tom Cruise. Sembra proprio che il successo di Top Gun:sia destinato a durare ancora per un bel po' di tempo. Il suo recentesuha raccolto numeri da capogiro, confermando l'amore del grande pubblico nei suoi confronti e verso la nuova interpretazione di Tom Cruise. In base a quanto recentemente riportato da Deadline, pare che la pubblicazione sudi Top Gun:abbia rapidamente superato, del 60% circa, il numero di spettatori che Sonic Il Film aveva raggiunto nel suo weekend diin streaming. Il suo arrivo sul portale, risalente al 22 dicembre, è stato ...

Nel 2022 solo tre film sono infatti riusciti a raggiungere l'ambitissima cifra, a partire da: Maverick, al quale è bastato un mese, e Jurassic World: Il Dominio che ha avuto bisogno di ben ...... in un suo articolo su Vulture , Bilge Ebiri evidenziava come i migliori ruoli della carriera di Tom Cruise fossero in fondo "estensioni del suo ambizioso e americanissimo alter ego nato con"... Top Gun: Maverick ha accidentalmente favorito lo spionaggio militare contro gli USA. Ma c'è un "valido" motivo In pochi giorni, Top Gun: Maverick ha fatto registrare numeri sbalorditivi sul servizio streaming Paramount+, raggiungendo un importante primato.In chiusura di 2022, possiamo dire senza ombra di dubbio che Top Gun: Maverick è davvero il più grande successo dell'anno sotto ogni punto di vista ...