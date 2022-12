Tinder sotto accusa | Scoppia il caso | privacy a rischio per gli utenti

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Le App per incontri, come, possono impattare negativamente sulladegli utenti: attenzione al loro utilizzo. La progressiva digitalizzazione del mondo moderno ha apportato importanti modifiche strutturali alle connessioni sociali in tutto il mondo.(fonte pexels)Non è cambiato quindi solo il modo di comunicare su lavoro, o con le istituzioni: l’avvento dei social network ha ridotto le distanze tra gli utenti, permettendo a chiunque sia dotato di una rete internet di allacciare relazioni anche con sconosciuti. Anche le App per incontri hanno goduto di una popolarità sempre maggiore: la veloce fruizione dei rapporti, e la possibilità di estendere la propria scelta di partner, d’altronde, rappresenta un’attrattiva allettante. La più famosa tra esse è certamente, lanciata sul mercato delle App ...

