Tina Cipollari matrimonio in vista? L’inattesa svolta nella vita dell’opinionista di UeD

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Laprivata di alcuni volti del mondo dello spettacolo è un argomento che incuriosisce parecchio i fan di tali protagonisti. In queste ore, nel mirino dei gossip ci è finita, la quale potrebbe essere in procinto di dare luogo ad un nuovo. Ma come è balenata questa ipotesi seattualmente L'articolo proviene da KontroKultura.

Il Fatto Quotidiano

Secondo i umo in circolazionesarebbe stata avvistata di nuovo in compagnia del suo ex, Vincenzo Ferrara.: il ritorno di fiamma A oltre un anno dal loro inaspettato addio,e Vincenzo ...è uno dei volti più amati di Uomini e Donne . La verace opinionista romana ha alle spalle un passato difficile, lenito dalla fortuna di aver trovato Maria De Filippi sul suo percorso di ... Uomini e Donne, Tina Cipollari "è tornata con l'ex, adesso il matrimonio" Mentre Uomini e Donne è in pausa (con tutta probabilità tornerà in onda dopo l’Epifania), il gossip invece non conosce vacanze. E così comincia a serpeggiare un pettegolezzo che riguarda proprio uno d ...Secondo i rumor in circolazione l'opinionista Tina Cipollari sarebbe tornata insieme al suo ex, Vincenzo Ferrara.