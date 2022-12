The Fabelmans – Amare il cinema più della mamma?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Se fosse ancora in vita, The(2022) di Steven Spielberg, sarebbe piaciuto a François Truffaut (che nasceva novant’anni fa e se ne andò troppo giovane, a 52 anni). Per la prima volta la storia delci mostra l’amore di un bambino, poi adolescente e, ancora, giovane universitario, che cresce, tra le pieghe a zig zagvita, coltivando l’amore per il, non solo come spettatore, ma anche come autore. La lunga filmografia del metasi arricchisce grazie all’ultimo racconto di Spielberg (scritto insieme a Tony Kushner) costruito su un soggetto dallo zoccolo autobiografico, e intreccia, in montaggio alternato, gli amori di una famiglia, con il viaggio di formazione di un ragazzo tramite la settima arte. La famiglia, è composta dal giovane padre Burt ...