Terzo Polo presenta ordine del giorno | via la Spazzacorrotti

L'HuffPost

'Anche perché l'alternativa è chiederli ai giovani italiani, sotto forma di maggiori tasse e/o ...... 'fronda' contro Conte, +Europa minaccia l'addio Accordo PD - 5 Stelle in Lombardia, corsa insieme per Majorino: incognita +Europa nell'alleanza Il candidato del Pd e, Alessio D'Amato, la ... Ora il Terzo Polo si allarghi Il partito di Giorgia Meloni vicino al 30%, crescono i contiani che fanno segnare un +1,5% sui dem. Sempre debole ma in ripresa Forza Italia. Distanze pressoché immutate tra gli schieramenti rispetto ...Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Annunci e c ...