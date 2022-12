Tennis | nessuna nostalgia per Barty | “Sto benissimo così”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nel mondo del, Ashleighrappresenta un caso più unico che raro. Lata australiana ha deciso di ritirarsi da numero 1 del mondo, a soli 25 anni, subito dopo essere diventata la prima australiana in 44 anni a vincere gli Australian Open. ha raccontato la sua vita da pensionata al New York Times: “Ad essere onesti, la cosa che mi ha sorpreso di più è quanto mi senta a mio agio. Penso che probabilmente ci fosse una normale paura o incertezza nel non sapere come sarebbe stata la mia vita dopo il. Non ero sicura di come avrei affrontato la cosa perché sono una persona a cui piace essere organizzata. Nel complesso non è stato un problema. Anzi sono scivolata via senza problemi in questa vita che è proprio come tutti gli altri, è quello che volevo”si e definita una ...

