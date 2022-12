Tarquinia | grande successo di pubblico per la prima del presepe vivente

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)– 2mila visitatori paganti per larappresentazione deldi. Dopo tre anni la città etrusca ha ritrovato la manifestazione più importante del Natale nella suggestiva cornice del borgo medievale della chiesa di Santa Maria in Castello. “Abbiamo staccato 2mila biglietti – afferma l’associazione-, per oltre 2500 presenze, considerando che i bambini fino a 10 anni entrano gratuitamente. L’ottima riuscita dell’inaugurazione ripaga del lavoro fatto in queste settimane. Non è stato facile ripartire. Nonostante le difficoltà ce l’abbiamo fatta. Siamo consapevoli di dover apportare delle migliorie per le prossime due date, ma il bilancio di come è andata lagiornata è ...

"Ricordiamo che il costo del biglietto è di 5 euro " conclude l'associazione Presepe vivente- . Le due casse, posizionate in piazza Cavour e via Umberto I, saranno aperte della 15 alle 18".