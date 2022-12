Taormina | Anna Tatangelo pronta per il GDShow | Il teatro Antico rende tutto speciale

Normanno.com

... quando manifestazioni così dichiarate come il GDShow dimi offrono di contribuire con la ... Ruotano lì intorno i comandamenti diTatangelo, l'ospite della Serata con le Stelle (il 7 ...... in programma il 7 settembre 2019 alle 21 al Teatro antico di. L'evento benefico, promosso ... Sul palco, con la conduzione di Salvo La Rosa affiancato da Agata Alonzo, si alterneranno... Tao Christmas Festival, dal 16 dicembre gli eventi di Natale a ... ANNA KANAKIS, NON GIUDICARMI (Baldini+Castoldi, pp.112, 15 euro). "Scrivere ha rappresentato una maturazione per me, una crescita. (ANSA) ...