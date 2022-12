Tamponi per chi arriva dalla Cina | Schillaci | “Siamo molto tranquilli Ulteriori misure? Interverremo per assicurare la salute pubblica”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Ordinanza del ministero dellafirmata da Orazio, illustrata ai cronisti al termine del consiglio dei ministri: “Tampone per chiche, in caso di positività, verrà sequenziato, e vedere quali sono le varianti presenti. Noie speriamo che le varianti siano varianti già presenti sul territorio nazionale perché questo sarebbe un datoconfortante, perché con Omicron i vaccini che sono stati utilizzati danno un’ottima copertura per evitare una malattia grave e ospedalizzazioni”. Secondo il ministro “l’impennata di casi inè legata al fatto che dopo un lungo periodo di lockdown c’è stata un improvviso allentamento dellee oltretutto i ...

Agenzia ANSA

Anchequesto il ministro 'ha raccomandato il sequenziamento di tutte le varianti che possono emergere dai'. Quarantenai positivi 'I positivi al Covid che provengono dalla Cina ...La recrudescenza in Cina, peraltro, ha già portato l'esecutivo di centrodestra, che aveva promesso l'addio alle restrizioni, a reintrodurreobbligatorii viaggiatori in arrivo dalle aree ... Covid, Schillaci ordina tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina (Adnkronos) – Tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina in Italia. Lo annuncia oggi il ministro della Salute, Orazio Schillaci, dopo la firma di un’ordinanza. “Ho disposto, con ordinanza, tamponi ...Il Consiglio dei ministri si è riunito mercoledì 28 dicembre 2022, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni.