(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Bergamo. Undi successi, di imprese, di trionfi. Ma anche undi novità, di ricorrenze, undi addii dolorosi. Il 2022 delloha regalato momenti indimenticabili ed emozioni forti lungo tutto il suo arco. Aperto dalle olimpiadi invernali, con Michela Moioli e Sofiain copertina, si è chiuso con il Mondiale di calcio che ha riscritto un piccolo pezzo di storia del. In mezzo, immagini iconiche, passaggi di consegne, record su record. Da Giacomo Agostini a Josip Ilicic, passando per Martina Caironi, Malinovskyi, il, il volley e il basket, riviviamo insieme undi. Olimipiadi invernali: Moioli portabandiera,fa la storia Il 4 febbraio ...

Seconda a 13 centesimi una scatenata Petra Vhlova: la slovacca ha messo in scena una prova... allunga in classifica generale con 675 punti davanti a Sofiaa 470 punti e a Vhlova con 420 ...Seconda a 13 centesimi Petra Vhlova: la slovacca ha messo in scena una provanella seconda ... allunga in classifica generale con 675 punti davanti a Sofiaa 470 punti e a Vhlova con 420 ... Super Goggia, l’Atalanta, il ciclismo e non solo: un anno di sport bergamasco Greg e un 2022 da favola: “Agli Usa invidio solo gli impianti, i nostri coach bravi e giovani. E il basket se avrà Banchero...” ...Mano sinistra fasciata dopo l'infortunio che non ha impedito a Sofia Goggia di vincere ancora. Vincere la discesa libera di St. Moritz. Un’altra impresa. Una delle tante. Sofi si ...