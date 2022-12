Stop alla pubblicità del cibo spazzatura sui trasporti e ci sono 95 000 obesi in meno

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)del. “A mali estremi estremi rimedi”. L’tà sta diventando un problema comune che coinvolge il mondo occidentale, e non soltanto, cui occorre porre rimedio. Il problema dell’tà, soprattutto nelle generazioni più giovani, è diventato un tema sempre più attuale e, purtroppo,rmante. I dati ci parlano di un fenoin continua crescita che potrebbe minare la salute dei nostri ragazzi.del(I Love Trading)Il provvedimento messo in atto a Londra per combattere il fenodell’tà può essere un punto di partenza per iniziare a ...