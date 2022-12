Stasera in TV - La Guida TV di Oggi Mercoledì 28 Dicembre 2022

Sky Tg24

( leggi la trama del film ) Sotto Assedio - White House Down , il film in ondain tv alle 21.15 su Cielo : film azione, thriller del 2013 di Roland Emmerich, con Channing Tatum, Maggie ...( leggi la trama del film ) Sotto Assedio - White House Down , il film in ondain tv alle 21.15 su Cielo : film azione, thriller del 2013 di Roland Emmerich, con Channing Tatum, Maggie ... Film stasera in TV da non perdere martedì 27 dicembre 2022 Ecco la guida tv e la programmazione di stasera mercoledì 28 dicembre 2022 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà il programma documentario di Alberto Angela Meraviglie – Stelle d’E ...Film Stasera in TV di Oggi Mercoledì 28 Dicembre 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Gifted - il dono del talento, L'attimo fuggente, Ad Astra, Big Eyes, Sotto Asse ...