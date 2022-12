Spirituale e ancestrale | la strada sonora della nuova edizione di Bergamo Jazz

L'Eco di Bergamo

Per certi versi nell'ecologismo sempre più diffuso mi sembra di ravvisare l'"culto della ... Ogni anno che passa, il significato religioso edel Natale rimane sempre più sullo ...... ecco questo è il suo vero innalzamento, il sovrannaturale arriva quando Prospero vi ... Qui risiede il suo fascino, nel fatto cioè che tutto avviene di fronte ai nostri occhi, che ... Spirituale e ancestrale, la strada sonora della nuova edizione di ... Tic Tac. Presentato il programma della manifestazione che si terrà dal 19 al 26 marzo sotto la guida artistica di Maria Pia De Vito. Un’occasione unica per gli amanti del jazz, ma non solo. Chi ama cu ...Promossa l’idea di una Città del jazz. La direttrice artistica De Vito: «I musicisti devono fare appello alla propria interiorità per trovare l’energia di un’espressione personale».