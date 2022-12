Spinalbese parla di Belen | del segreto rivelato a Oriana e si smaschera | “Mi hanno offerto soldi Questa cosa la sai solo tu!”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Nelle scorse puntate del GF VipMarzoli ha dichiarato di sapere dei segreti che Antoninole avrebbequando era senza microfono. La gieffina ha anche ammesso che il suo ex amico speciale le avrebbeto in più occasioni diRodriguez. Antonino ha negato, ma è sembrato in difficoltà quando Alfonso Signorini ha chiesto alla ragazza dire. Ieriha assicurato a Giaele di non aver detto nulla ae le ha dato una sua spiegazione: “Perché qui dentro ci sono persone che possono perdere qual, ci sono persone che possono perdere qui dentro. Io non posso perdere da quel lato lì, perché non posso rompere un rapporto con una bambina, è ben diverso. Quindi voi continuate a giocare quanto ...