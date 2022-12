SPAL – Pisa | i convocati

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Lo staff tecnico biancazzurro ha diramato la lista deiper la partita, valida per la 19° giornata del Campionato di Serie BKT 2022-2023. PORTIERI: Alfonso, Pomini, Thiam DIFENSORI: Almici, Arena, Dickmann, Fiordaliso, Meccariello, Peda, Saiani, Tripaldelli, Varnier CENTROCAMPISTI: Maistro, Murgia, Prati, Proia, Tunjov, Valzania, Zanellato, Zuculini ATTACCANTI: Finotto, La Mantia, Rabbi, Rauti Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

... schierata con il 4 - 3 - 1 - 2, vede la difesa composta Dickman (), Altare (Cagliari), Sorensen (Ternana) e Falasco (Ascoli). A centrocampo Fabbian (Reggina), Frendrup (Genoa) e Morutan (). ......30 Brescia - Palermo 1 - 1 15:00 Ascoli - Reggina 0 - 1 15:00 Benevento - Perugia 0 - 2 15:00 Cagliari - Cosenza 2 - 0 15:00 Como - Cittadella 2 - 0 15:000 - 1 15:00 Südtirol - Modena 0 -... Spal-Pisa 0-1: Decide Sibilli. I nerazzurri chiudono il girone d'andata al quinto posto con 29 punti "Incubo 'Mazza': è stato un 2022 da cancellare", titola il Resto del Carlino. Nel bilancio casalingo degli ultimi dodici mesi ci sono cinque vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. Da fortino a terr ...Nel giorno di Santo Stefano, come da tradizione, c'è il Boxing Day. Ma non solo: si torna a giocare anche in Italia ...