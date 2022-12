(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Rete: 54’ Sibilli: Alfonso, Peda, Varnier, Meccariello, Dickmann (79’ Tunjov), Prati (71’ Proia), Murgia, Tripaldelli, Valzania, Maistro (59? La Mantia), Rabbi (79’ Rauti). A disposizione: Thiam, Fiordaliso, Zanellato, Finotto, Zuculini, Saiani, Arena, Almici. All. De Rossi: Livieri, Hermannsson, Marin, Gliozzi (78’ Masucci), Torregrossa (22’ Sibilli), Toure (61’ Nagy), Beruatto (46’ Esteves), De Vitis (61’ Mastinu), Calabresi, Morutan, Barba. A disposizione: Andrade, Canestrelli, Jureskin, Ionita, Tramoni M., Rus, Tramoni L. All. D’Angelo Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna Assistenti: Stefano Alassio di Imperia – Sergio Ranghetti di Chiari Quarto Ufficiale: Matteo Marcenaro di Genova VAR – AVAR: Luca Zufferli di Udine – Simone Sozza di Seregno Note: ammoniti Meccariello, Murgia, Tripaldelli, La Mantia (S), Marin, Beruatto, Mastinu, ...

... schierata con il 4 - 3 - 1 - 2, vede la difesa composta Dickman (), Altare (Cagliari), Sorensen (Ternana) e Falasco (Ascoli). A centrocampo Fabbian (Reggina), Frendrup (Genoa) e Morutan (). ......30 Brescia - Palermo 1 - 1 15:00 Ascoli - Reggina 0 - 1 15:00 Benevento - Perugia 0 - 2 15:00 Cagliari - Cosenza 2 - 0 15:00 Como - Cittadella 2 - 0 15:000 - 1 15:00 Südtirol - Modena 0 -... Spal-Pisa 0-1: Decide Sibilli. I nerazzurri chiudono il girone d'andata al quinto posto con 29 punti "Incubo 'Mazza': è stato un 2022 da cancellare", titola il Resto del Carlino. Nel bilancio casalingo degli ultimi dodici mesi ci sono cinque vittorie, sette pareggi e otto sconfitte. Da fortino a terr ...Nel giorno di Santo Stefano, come da tradizione, c'è il Boxing Day. Ma non solo: si torna a giocare anche in Italia ...