Spagna | la battaglia degli infarinati | dal finto colpo di stato al lancio di farina e uova – Foto e video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Come da tradizione, il 28 dicembre insi festeggia la festa. Più precisamente, nella città di Ibi, in provincia di Alicante. La festa è una sorta di Carnevale anticipato, dura un giorno e i partecipanti, chiamati gli Ents (), simulano undi. Vestiti con abiti militari, sotto fuochi d’artificio, oggi si sono lanciati circa 10milae 600 kg di. Hannodi prendere il controllo del governo locale e stabilito leggi assurde, come ad esempio una serie di sanzioni a chi cammina sui marciapiedi. Solitamente, una volta conquistata la città e destituito il governo, eleggono un sindaco e fanno un’assemblea. Alcuni ...