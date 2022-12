L'Arena

Le uova sfrecciano nell'aria e nuvole di farina si gonfiano mentre la citta' di Ibi, nel nord - est della, celebra il suo festival annuale "Els Enfarinate'". Ogni anno, il 28 dicembre, l'evento, che ha piu' di 200 anni, vede le due parti inscenare una battaglia simbolica, lanciandosi uova, farina e ...A completare gli approfondimenti dedicati agli aspetti più sociali, quello assegnato alla, all'Università di, per valutare se il quadro giuridico esistente garantisce un'adeguata ... Video: Spagna, ad Alicante il festival degli "Infarinati" Le uova sfrecciano nell'aria e nuvole di farina si gonfiano mentre la citta' di Ibi, nel nord-est della Spagna, celebra il suo festival annuale ...Il governo spagnolo ha approvato la limitazione dell'aumento dei pedaggi su undici autostrade al 4 per cento nel 2023 per mitigare ...