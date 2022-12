Sondaggi politici | Centrodestra in aumento +4 | 2% rispetto alle elezioni 2022 | forte calo del Pd -3 | 1%

Fanpage.it

Durante gli ultimi anni, in Perù i partitisi sono moltiplicati grazie a un sistema di ... Non sorprende che imostrino come la maggior parte dei peruviani disprezzi l'intera classe ...Gli ultimi: i dati I dati più significativi di questa ultima rilevazione del 24 dicembre sono la continua ascesa di Fratelli d'Italia, trainati dalla leader e Premier Giorgia Meloni,... Sondaggi politici, Fratelli d'Italia vola e doppia Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ROMA – L’ultimo sondaggio politico di Noto, reso noto in data 22 dicembre dalla trasmissione Porta a Porta, ci ha fornito quella che sarebbe la situazione dei vari partiti tre mesi dopo le elezioni ...Ancora consenti per il Movimento 5 Stelle, ecco i sondaggi politici aggiornati al 28 dicembre. Quesiti su argomenti del momento.