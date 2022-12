(Di mercoledì 28 dicembre 2022)ha scatenato varie reazioni tra i Vipponi nella Casa. Come sappiamo l’influencer è stata chiamata – insieme a Pierpaolo Pretelli – a sostituire Sonia Bruganelli, attualmente in vacanza. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, dopo la puntata, si sono dilettati in una imbarazzante imitazione., la reazione aldeiA quanto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fanpage.it

ha scatenato varie reazioni tra i Vipponi nella Casa . Come sappiamo l'influencer è stata chiamata - insieme a Pierpaolo Pretelli - a sostituire Sonia Bruganelli , attualmente in vacanza. ...Una coppia di nuovi opinionisti è arrivata al fianco di Orietta Berti: si tratta di Pierpaolo Pretelli e, che per due puntate sostituiranno Sonia Bruganelli. Luca Salatino, provato dalla ... Antonella Fiordelisi dopo la vittoria al televoto al GF Vip: Soleil Sorge teme le rubi il posto Soleil Sorge commenta l'imitazione dei Donnalisi e si dissocia da Dana: "Geni del male", la sua reazione su Twitter.Luca Onestini parla male della sua ex Soleil in compagnia di Fiordelisi, criticando il comportamento della donna nei panni di opinionista del GFVip ...