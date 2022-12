Slittino | troppo caldo a Mariazell | seconda tappa Cdm spostata in Val di Giovo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Cambia di località ladella Cdm di, a causa delle temperaturealte nell’arco alpino: infatti, il disgelo non ha permesso agli organizzatori delladidi garantire che il tracciato fosse pronto per il weekend del 6-8 gennaio. Per questo, la FIL ha optato per il rinvio delladi una settimana, con tanto di spostamento di località: si gareggerà quindi tra il 12 e il 15 gennaio sul budello naturale italiano di Val di/Jaufental. Si tratterà anche del debutto sul massimo circuito della pista “Tonnerboden”. SportFace.