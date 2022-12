Slitta a domani il voto di fiducia in Senato sulla legge di Bilancio. Oggi verrà posta la fiducia

Italia Oggi

- Prosegue la discussione generale nell'Aula di Palazzo Madama sulla Manovra, blindata per evitare gli oltre 800 emendamenti e quasi 110 ordini del giorno. Dura protesta delle opposizioni che fanno ...È in corso nell'Aula del Senato la discussione generale sulla legge di Bilancio,, invece, a giovedì 29 dicembre il voto finale . Ad annunciarlo ieri, il presidente del Senato,...(, ndr) ... Manovra, opposizioni in rivolta. Il voto finale slitta a domani - ItaliaOggi.it L’AQUILA – Slitta a venerdì 30 il Consiglio regionale per l’approvazione del Defr, (il documento di economia e finanza regionale), della nota di aggiornamento, della legge milleproroghe licenziata ier ...Prosegue la discussione generale nell'Aula di Palazzo Madama sulla Manovra, blindata per evitare gli oltre 800 emendamenti e quasi 110 ordini del giorno. Dura protesta delle opposizioni che fanno slit ...