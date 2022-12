Sissi | anticipazioni 28 dicembre 2022 | trama della seconda stagione | cast e quante puntate sono

Today.it

... presentato da Cristiano Malgioglio , in onda dalle 21.15 su Rai 2 Controcorrente Prima Serata (talk show, politica, attualità), in onda alle 21.20 su Rete 4: stagione 2 , episodi 1 e 2 (serie ...... presentato da Cristiano Malgioglio , in onda dalle 21.15 su Rai 2 Controcorrente Prima Serata (talk show, politica, attualità), in onda alle 21.20 su Rete 4: stagione 2 , episodi 1 e 2 (serie ... Sissi 2, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni Vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria, diventata Imperatrice d’Austria e nota come Sissi (interpretata da Dominique Devenport). In questa seconda stagione emerge la figura del conte Gyula Andrássy ...Sissi 2 su Canale 5 la trama dei nuovi episodi, il cast, le novità, le anticipazioni delle puntate in onda in prima visione.