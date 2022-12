Sissi 2 | il secondo atto della serie da stasera su Canale 5 con la storia dell’imperatrice

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Non ha brillato per ascolti la prima stagione disu5, anzi le critiche, per questa rivisitazione moderna, hanno caratterizzato la messa in onda. Unaevento che però torna su5 con la seconda stagione, come è giusto che sia, anche per far scoprire al pubblico che ha apprezzato la, il finale.2 andrà in onda il 28, 29 dicembre e 4 gennaio su5. Nella seconda stagione scopriremo che cosa è accaduto dopo il matrimonio die Franz. Anche in queste nuove puntate, al centro ci sarà la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach. Una, quella ...