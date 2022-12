Sissi 2 | anticipazioni della prima puntata in onda il 28 dicembre su Canale 5

Today.it

2, ledella prima puntatapartorisce Rudolf, l'erede al trono d'Asburgo . Poco dopo, Bismarck comincia a minacciare la supremazia austriaca sulla Confederazione tedesca: ...La storia dell'imperatrice Elisabetta d'Austria, nota come principessa(in realtà il soprannome era Sisi), da decenni fa sognare milioni di spettatori in tutto il mondo; a contribuire al suo ... Sissi 2, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni A distanza di un anno dal grande successo della prima stagione, oggi - mercoledì 28 dicembre 2022 - la serie evento Sissi, che narra l'emozionante storia ...Scopri a che ora inizia Sissi 2, la serie televisiva storica con protagonista Dominique Devenport in onda su Canale 5!