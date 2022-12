Serie B | quanti azzurri mondiali! Il pensiero di Oddo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Le parole di Massimosui tanticampioni del mondo nel 2006 che allenano (o giocano, nel caso di Buffon) inB Massimo, ex allenatore del Padova e campione del mondo con l’Italia nel 2006, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei numerosi ex compagniche in questo momento militano sulle panchine dellaB. Di seguito le sue parole. GROSSO – «Ha iniziato due anni fa, ha trovato una società che ha dato merito al suo lavoro e non ha guardato solo i risultati: il massimo per un allenatore. Così ha potuto conoscere bene i giocatori, migliorarli e adattarli al suo calcio». INZAGHI – «É un creatore di mentalità. Riesce a trasmettere quella vincente a giocatori che comunque devono essere forti. La società scegliendo lui ha deciso di fare un ...

Le parole di Massimo Oddo sui tanti azzurri campioni del mondo nel 2006 che allenano (o giocano, nel caso di Buffon) inB Massimo Oddo, ex allenatore del Padova e campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dei numerosi ex compagni azzurri che in questo momento militano sulle ...