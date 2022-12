Sergi Roberto chiama Messi | «Barcellona il suo club | voglio giocare con lui»

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)per un clamoroso ritorno al: le dichiarazioni dell’esterno blaugrana sull’argentino. Ai microfoni di Rac1, l’esterno delha parlato di un possibile ritorno dell’argentino. LE PAROLE – «Ho letto che rinnoverà con il PSG. Sarei entusiasta se tornasse e se potessicon lui. Non ci ho parlato, ma sicuramente non amerà un altrotanto quanto ha amato il Barça. Alla fine è il suo, però deve decidere lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

