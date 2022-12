Serena Autieri in vacanza sulle Dolomiti con l’amica Michelle Hunziker Quanto costa il lussuoso alloggio

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Estate e inverno,si trovano in Alta Badia per trascorrere insieme qualche giorno di. È facile incrociarle sui sentieri che vanno verso il rifugio Scotoni, che con la neve diventano piste godibili. Ma dove alloggiano le due conduttrici? Su, che è in compagnia dell’ex marito Tomaso Trussardi, non ci sono tag che ‘aiutino’ a trovare l’hotel.si è invece geolocalizzata al Lagació Hotel Mountain Residence. Siamo a San Cassiano e ilresidence affaccia sulla strada ed è molto vicino al piccolo centro. Vista immancabile, ambienti in stile montanaro con un tocco di modernità.? Dipende, ovviamente, ...

Fanpage.it

Michelle Hunziker e, vacanza di lusso in montagna Le due amiche stanno trascorrendo giorni insieme sulla neve delle Dolomiti. In una location i cui prezzi vanno da 250 ai 530 euro a notte di Concetta ...Michelle Hunziker ehanno scelto di andare in vacanza insieme: per questi ultimi giorni del 2022 sono tante le vip che si stanno spostando, chi al mare o in montagna. La Hunziker e lahanno optato ... Michelle Hunziker sulla neve con l'amica Serena Autieri, l'arrivo a sorpresa di Tomaso Trussardi Le due amiche stanno trascorrendo giorni insieme sulla neve delle Dolomiti. In una location i cui prezzi vanno da 250 ai 530 euro a notte A micizia, relax, neve e lusso. C’è proprio tutto nelle vacanz ...Una vacanza sulla neve come un anno fa prima della separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ci sono anche Serena Autieri e gli altri amici ...