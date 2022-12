Serbia | Vucic visita le truppe in Kosovo | ' Viva la Serbia libera'

Il Sole 24 ORE

... e ovviamente la Russia ha interesse che il governo dipossa ottenere quello che sta rivendicando. Laè infatti un alleato fondamentale per i piani di Vladimir Putin. Mosca sostiene ...Tensione trae Kosovo, il presidente serbo Aleksandarha visitato le unità dell'esercito presenti nelle città di Kraljevo e Raska, nel centro - sud del Paese, vicino al confine con il Kosovo, e ha ... In Kosovo tensione mai così alta. Il serbo Vucic allerta l’esercito Il Cremlino ha dichiarato mercoledì di «sostenere» i passi della Serbia di fronte alle crescenti tensioni in Kosovo e ha negato che la Russia stia giocando un ruolo nella crisi, dopo che lunedì il pre ...Mosca sostiene Belgrado «nei suoi passi sul Kosovo» ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Le dichiarazioni sull'«influenza distruttiva» della Russia nella situazione intorno al Kosovo ...