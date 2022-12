Serbia | Vucic visita le truppe al confine con il Kosovo | ' Viva la Serbia libera'

Il Sole 24 ORE

L'Italia continua a inviare messaggi versoe Kosovo di non adottare iniziative unilaterali '. 'Ho sentito più volte il presidente serboe il primo ministro kosovaro Kurti invitandoli a ...Tensione trae Kosovo, il presidente serbo Aleksandarha visitato le unità dell'esercito presenti nelle città di Kraljevo e Raska, nel centro - sud del Paese, vicino al confine con il Kosovo, e ha ... In Kosovo tensione mai così alta. Il serbo Vucic allerta l’esercito Kosovo Sale ancora la tensione in Kosovo con i serbi che hanno eretto nuovi blocchi stradali. Le barricate sono cominciate tre settimane fa, quando appunto militanti serbi hanno ...La situazione in Kosovo si sta deteriorando. I militanti serbi hanno bloccato una grande città e non è solo la retorica che sta diventando più belligerante. La polveriera nei Balcani sta esplodendo L ...