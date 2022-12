Sei reti al Lugano e il ritorno di ‘Castro’

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Viola in campo dalle 18.00 contro il. Dopo un avvio con un paio di occasioni per gli ospiti la rete di Duncan al 10? porta in vantaggio i viola. Il raddoppio è di Ikonè, ma l’ideazione è di Amatucci che ruba palla sulla mediana, triangola con Saponara e serve il francese solo sul secondo palo. Accorcia le distanze al 20? Amoura in contropiede su invito di Bottani. Alla mezz’ora brutto fallo di Macek su Dodò, e cartellino rosso diretto estratto dall’arbitro Volpi. Al 56? segna Barak direttamente su punizione, perfetta la sua esecuzione con il pallone sotto il sette. Doppietta personale per il numero 72 viola che di testa colpisce benissimo sull’invito di Terzic e dopo il salvataggio di Morosoli sulla riga, va a ribadire in rete da due passi. 5-1 al 63? che arriva dal piede di Milenkovic con un potente destro dal limite. Al 75? il momento più bello della gara, ...