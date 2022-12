Sea Watch contro il nuovo decreto sicurezza | Ong ancora criminalizzate

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L'Ong tedesca lancia già il guanto di sfida alle nuove direttive emanate dal governo: "Andremo avanti per come abbiamo sempre fatto"

Adnkronos

A dirlo all'Adnkronos è, a proposito della bozza del decreto immigrazione approvato dal Cdm e contenente le nuove regole di condotta per le navi della flotta civile che effettuano ...I porti sicuri devono essere assegnati subito, ma con i porti molto a nord la volontà politica è di tenere le navi lontane dai soccorsi il più a lungo possibile", scrive, Ong che dal 2014 ... Dl Migranti, Sea Watch: "Nuovo tentativo criminalizzazione Ong" L'Ong tedesca lancia già il guanto di sfida alle nuove direttive emanate dal governo: "Andremo avanti per come abbiamo sempre fatto" ...(Adnkronos) - Il dl migranti "Il nuovo 'decreto Sicurezza' approvato dal Consiglio dei ministri del Governo Meloni non è altro che l’ennesimo tentativo di ostacolare e criminalizzare le attività dell ...