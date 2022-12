Scuolabus incendiato a Fuscaldo CS | Italia Viva | studenti privati del loro mezzo di trasporto

Cosenza Channel

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato, Ousseynou Sy, l'uomo che nel marzo del 2019 prese in ostaggio ragazzini e insegnanti a bordo del mezzo, per poi darlo alle ...La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato, Ousseynou Sy, l'uomo che nel marzo del 2019 prese in ostaggio ragazzini e insegnanti a bordo del mezzo, per poi darlo alle ... Fuscaldo, scuolabus in fiamme tra le case. Cittadini spaventati | VIDEO