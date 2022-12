Scuola | Medici Firenze | bene abolizione obbligo certificato | toglie burocrazia

PisaToday

... dobbiamo riconoscere che non tutti sono fatti per diventare avvocatio ingegneri, ma tutti ... Uno degli obiettivi delladovrebbe essere quello di scoprire i talenti di ognuno, ogni ...... che sono del tutto autonomi dall'obbligo di presentazione del certificato per essere riammesso a." Una semplificazione sollecitata dagli stessi, che chiariscono come la maggior parte ... Niente certificato medico per il rientro a scuola: la proposta della Giunta regionale Una svolta per l’Italia, in particolare per una scuola d Ravenna, in cui è stato istituito il congedo mestruale alle studentesse che ne avranno bisogno. Stiamo parlando dell’istituto artistico di Rave ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...